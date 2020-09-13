الخارجيَّة النيابيَّة: وفدٌ تفاوضيٌّ لحسمِ ملفِ المياهِ مع تركيا وإيران

2020/09/13 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكدت لجنة العلاقات الخارجية، اليوم الاحد، تشكيل وفد تفاوضي برئاسة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، لحسم ملف المياه مع تركيا وايران.

وقالت مقررة اللجنة إقبال عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الخارجية أبلغتنا بتشكيل وفد تفاوضي برئاسة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، وبتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أجل عقد لجنة تفاوضية مع دولتي ايران وتركيا، لحسم ملف المياه".

وأضافت أن "الوفد التفاوضي يسعى إلى أن تكون هناك حلول جادة في اطلاق المياه المشتركة، وعدم اقامة المزيد من السدود، التي سببت بتحول عدد من مناطق العراق إلى صحارى، فضلا عن قطع الكثير من المياه عن المناطق الزراعية".

وشددت على "أهمية نجاح الفريق التفاوضي في حل هذه الازمة، واستخدام ملف العلاقات الاقتصادية كوسيلة ضغط تجاه ايران وتركيا، لحسم ملف المياه المشتركة".

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