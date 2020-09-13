تقليص القوات الأميركية في العراق.. ماذا عن نفوذ الميليشيات الإيرانية و

2020/09/13 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تخفي إيران سعادتها بتخفيض الولايات المتحدة لأعداد قواتها في العراق، فهذا بحسب مراقبين سيعطيها مع الأحزاب والميلشيات الموالية لها مزيدا من النفوذ والسيطرة، ولاسيما بعض الضربات الموجعة التي تلقتها طهران هناك بمقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني وخروج الاحتجاجات الشعبية ضدها في العديد من المدن العراقية.

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