الكشف عن مقترح نيابي مسيحي لاستثناء المكون من من النظام البايومتري

2020/09/13 | 11:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..كشفت النائبة عن كتلة بابيلون بيداء خضر السمان ، الأحد، عن مقترح للمكون المسيحي مقدم إلى مجلس النواب ب استثناء المكون في الخارج من نظام البايومتري .وقالت السلمان في تصريح لـ / المعلومة / ، أن “دول الخارج مثل استراليا وكندا والدول الأوربية الأخرى لا يمتلكون نظام البايومتري وهو دول ديمقراطية”.مبينة أننا” كمكون مسيحي نسعى إلى استثناء المسيحيين في الخارج من تصويت البايومترية لضمان حقوق الكون وق قدمنا المقترح الى مجلس النواب”.وأضافت أن “قانون الانتخابات الجديد لا ينطبق على المكونات كافة ويحق للعراق اجمع انتخابات ان تكون دائرة انتخابية واحدة لأي مكون أن الترشيح على أي محافظة يجب أن لا يقل سكن المرشح عن خمسة سنوات “، انتهى/25ح

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