الخارجية العراقية تعلن وصول طائرة عسكرية محملة بـ 12 طنا من المساعدات إلى السودان

2020/09/13 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الخارجية وصول طائرة عسكرية عراقية إلى السودان محملة باثني عشر طنا من المساعدات.

الوزارة أكدت في بيان أن المساعدات تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية وعلاجية، ضمن الدفعة الأولى من المساعدات التي وجه بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإشراف الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، في إطار حملة المساعدات العراقية للشعب السوداني بعد كارثة الفيضانات، إذ حضر مراسم التسليم القائم بأعمال سفارة العراق في الخرطوم سلمى قدوري، فيما مثل الجانب السوداني وفد عن وزارة الصحة.

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