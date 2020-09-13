2020/09/13 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بيانا بشأن إلقاء القبض على منتحل صفة ضابط كبير بوزارة الدفاع في بغداد.

وقال رسول في تصريح إن عملية الاعتقال تمت بجهود استخبارية دقيقة، في إحدى سيطرات جنوب بغداد وبحوزة المتهم باجات مزورة برتبة لواء ركن وهو من خريجي الدراسة المتوسطة، مشيرا إلى أن جميع الهويات والباجات التي كانت بحوزته مزورة ولا تعود إلى وزارة الدفاع، وأن ما تم تداوله على مواقع التواصل بشأن دخول المتهم وخروجه من وزارة الدفاع، والمنطقة الخضراء بحمايات وعجلات تابعة للدولة أمر غير صحيح، وان جميع أفراد حمايته وهميين وغير حقيقيين.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العثور على وثائق مزورة داخل منزل المتهم متعلقة بتعيينات وقيامه بأخذ مبالغ مالية كبيرة عبر الاحتيال، مرجحا صدور حكم قضائي شديد بحق المتهم لما ارتكبه من جرائم مختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول: اعتقال منتحل صفة ضابط بوزارة الدفاع جميع هوياته مزورة وحمايته وهمية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسول: اعتقال منتحل صفة ضابط بوزارة الدفاع جميع هوياته مزورة وحمايته وهمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).