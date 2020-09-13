لجنة في البرلمان: وفد عراقي سيتحرك إلى تركيا وإيران للتفاوض

2020/09/13 | 11:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت لجنة العلاقات الخارجية، الاحد، تشكيل وفد تفاوضي برئاسة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، لحسم ملف المياه مع تركيا وايران.



وقالت مقررة اللجنة إقبال عبد الحسين في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (13 أيلول 2020)، إن "وزارة الخارجية أبلغتنا بتشكيل وفد تفاوضي برئاسة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، وبتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أجل عقد لجنة تفاوضية مع دولتي ايران وتركيا، لحسم ملف المياه".

وأضافت أن "الوفد التفاوضي يسعى إلى أن تكون هناك حلول جادة في اطلاق المياه المشتركة، وعدم اقامة المزيد من السدود، التي سببت بتحول عدد من مناطق العراق إلى صحارى، فضلا عن قطع الكثير من المياه عن المناطق الزراعية".

وشددت على "أهمية نجاح الفريق التفاوضي في حل هذه الازمة، واستخدام ملف العلاقات الاقتصادية كوسيلة ضغط تجاه ايران وتركيا، لحسم ملف المياه المشتركة".

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