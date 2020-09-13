السيستاني يستقبل بلاسخارت

2020/09/13 | 11:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل المرجع الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني في النجف الاشرف ، الممثلة الخاصة بالامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت “.

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