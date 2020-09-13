الاستخبارات تلقي القبض على أحد العاملين بوكالة ’’أعماق’’ التابعة لداعش في كركوك

2020/09/13 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في مركز محافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة ٤/ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي عمل كأعلامي لعصابات داعش الإرهابية في مايسمى قاطع الرياض ولاية كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وكانت مهمته منتجة الفيديوهات الخاصة بالعمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وبثها من خلال وكالة أعماق الداعشية، وهو من عائلة داعشية لدية اثنين من اخوتة ووالدة والذي تم تصفيتهم من قبل عصابات داعش بسب خلافات مالية.

حيث تم تدوين أقواله واحالتة للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل

يتبع.



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