2020/09/13 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مراسلنا: قصف تركي مستمر على قرية في زاخو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مراسلنا: قصف تركي مستمر على قرية في زاخو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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