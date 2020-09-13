المرجع السيستاني يستقبل بلاسخارت في منزله

2020/09/13 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل المرجع الأعلى علي السيستاني، اليوم الاحد (13 أيلول 2020) رئيسة بعثة يونامي في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في منزله بالنجف.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المرجع السيستاني استقبل الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، بمنزله في محافظة النجف"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

قبل ذلك، قال مصدر مطلع في محافظة النجف، إن رئيسة بعثة يونامي في العراق، جينيس هينيس بلاسخارت، ستصل إلى المحافظة اليوم.

وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحافظة اجرت استعداداتها لاستقبال المسؤولة الأممية في مطار النجف، لإجراء زيارة الى المحافظة".

وكانت الممثلة الأممية، قد التقت الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، بالمرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، أيام ما كانت البلاد تشهد احتجاجات واسعة، وقع على إثرها أكثر من 500 شهيد وآلاف الجرحى.

وقالت بلاسخارت آنذاك، إن "المرجعية تؤكد أن المتظاهرين لن يعودوا إلى منازلهم، قبل تحقيق جميع مطالبهم"، مشيرة إلى أن "المرجعية قلقة من عدم جدية القوى السياسية اجراء الإصلاحات".

وأضافت، نقلاً عن المرجع، أن "الرئاسات الثلاث إن لم يكونوا قادرين على تحقيق مطالب المتظاهرين فلا بد من سلوك طريق آخر".

وشددت المرجعية، بحسب بلاسخارت، على أنه "لا يمكن أن يكون العراق ساحة للتصفيات السياسية ويجب احترام سيادته من الجميع".

ولفتت بلاسخارت إلى "ضرورة عدم استخدام العنف لأي سبب كان"، مطالبة "مرّةً اخرى بمحاسبة المتسببين بهذا العنف".

واردفت، أنها "تسعى لتقدم العراق الى الامام"، لافتة الى أن "الوقت الحقيقي حان لتنفذ السلطات العراقية ما يطلبه المتظاهرون"، مختتمة بالقول: "هذا البلد لا يمكن ان يكون ساحةً للصراع بين البلدان".

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