التعافي من كورونا يصل الى 20 مليونا ..رغم ارتفاع اعداد المصابين

2020/09/13 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ارتفعت حالات التعافي من فايروس كورونا عالميا ، رغم ارتفاع عدد الاصابات واعداد الوفيات.واقترب عدد المتعافين من 20مليونا مع اقتراب عدد المصابين من 30 مليونا ، وحالات الوفيات الناجمة عنه من المليون وفاة.واظهر احصاء لوكالة رويترز ان اكثر من 28.75 مليون شخص اصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل اجمالي عدد الوفيات جراء الاصابة به الى 918894 حالة.وتم تسجيل اصابات بفيروس كورونا في اكثر من 210 دول ومناطق في العالم، منذ اكتشاف اولى حالات الاصابة في مدينة ووهان بالصين في كانون الاول 2019.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة من حيث الاكثر اصابة ووفيات، اذ سجلت 6,500,589 اصابة، فيما بلغ اجمالي حالات الوفاة فيها 193,735 وفاة.وحلت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 4,659,984 اصابة و77,472 حالة وفاة.وحلت البرازيل ثالثة من حيث اجمالي عدد الاصابات، وسجلت 4,315,687 اصابة، في حين بلغ اجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس 131,210 وفيات، وهو ثاني اكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.وحذرت المنظمة من موجة اخرى ستصيب العالم بداية الخريف المقبل.وتمكنت بريطانيا وروسيا والصين والمانيا والولايات المتحدة ، من الوصول للقاح يوقف هذا التفشي الذي بات يهدد الجميع بموجاته المتلاحقة.وبدأت هذه الدول تجارب بشرية قبل ترويجه عالميا./انتهى3

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