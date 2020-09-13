2020/09/13 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قرر قاضي محكمة استئناف الكرخ الاتحادية تأجيل البت بالقرار القضائي الخاص بتجديد رخص شركات الهاتف النقال الى الخميس المقبل .وقال النائب محمد شياع السوداني في تغريدة اليوم :" حضرنا المرافعة اليوم الاحد 13 من شهر ايلول .



وقرر القاضي لغرض التدقيق واصدار القرار النهائي للبت بالتظلمات ، تحديد يوم الخميس المقبل 17 من الشهر الحالي بنفس اليوم للدعوى 1980/ب/2020./انتهى3

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