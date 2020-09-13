محافظة كربلاء تعلن اكمال استعداداتها لزيارة الاربعين المليونية

2020/09/13 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / نينا / اعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة عن اكمال استعداداتها ، في جميع الجوانب لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام المليونية .



وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الحكومة المحلية أمنت كل الجوانب ، لاسيما الامنية والصحية والخدمية وباقي المفاصل الاخرى ، لاستقبال زيارة الاربعين لهذا العام و التنسيق مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية لانجاح هذه المناسبة".



واضاف :" ان الحكومة المحلية وضعت آليات مناسبة وخطط محكمة لاستقبال الزائرين هذا العام ، بالرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة في ظل انتشار جائحة كورونا ، حيث تم تأمين الجانب الصحي ومفاتحة وزارة الصحة ودوائر الصحة في عدد من المحافظات لدعم الجهود الوقاية اثناء الزيارة "./ انتهى

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