العراق يعلن نتائج الصفحة الرابعة من عملية ’الوعد الصادق’

2020/09/13 | 11:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 33 مطلوباً للقضاء وضبط كدس عتاد وقنابل يدوية ضمن الصفحة الرابعة من عملية "الوعد الص...

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