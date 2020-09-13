الحشد الشعبي يطلق عملية ’الفتح المبين’ غربي العراق

2020/09/13 | 11:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات قاطع الانبار للحشد الشعبي، الاحد، عن انطلاق عملية عسكرية فجرا باسم "الفتح المبين" لمداهمة وتفتيش عدد من الاهداف المهمة على صعيد ام...

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