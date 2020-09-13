منفذ مهران الحدودي يستأنف نشاطه التجاري على مدار ايام الاسبوع

2020/09/13 | 11:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مديرعام جمارك محافظة ايلام "روح الله غلامي" ان منفذ مهران الدولي ( منفذ الشهيد الفريق قاسم سليماني) والذي كان نشاطه يقتصر على يومي الاحد والاربعا...

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