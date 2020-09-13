2020/09/13 | 11:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتسلم فلاحو كوردستان مستحقاتهم المالية للسنوات 2014 و2015 و2016 - صورة: كوردستان 24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تذكّر الكاظمي بـ"قرار مجحف" للعبادي.. وبغداد ترد بطلب قوائم) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تذكّر الكاظمي بـ"قرار مجحف" للعبادي.. وبغداد ترد بطلب قوائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).