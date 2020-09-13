هجوم جديد يستهدف

2020/09/13 | 11:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا أحدث هجوم تتعرض له مصالح التحالف الدولي في العراق، ونُفذ هذه المرة في محافظة صلاح الدين - صورة إرشيفية

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