نائب يوضح اسباب تأجيل عقد جلسات البرلمان لاشعار اخر

2020/09/13 | 11:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف النائب عن سائرون برهان المعموري ، عن اسباب تاجيل عقد جلسات البرلمان لاشعار اخر، فيما اشار الى ان هذا لا يعني تعطيل عمل المجلس أو التهاون في عقد جلساته إطلاقاً.وقال المعموري في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، إن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على تحقيق ما لا يقل […]

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