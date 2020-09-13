كريستيانو رونالدو يضغط على يوفنتوس لضم مارسيلو

2020/09/13 | 11:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفي في يوفنتوس.وكانت تقارير إسبانية قالت إن البرازيلي مارسيلو، ظهير ريال مدريد، قد يرحل عن النادي الملكي هذا الصيف.ووفقًا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، ضغط على مسؤولي السيدة العجوز مؤخرًا، للتعاقد مع مارسيلو.ويتمتع رونالدو بعلاقة […]

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