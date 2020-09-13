انطلاق عملية عسكرية بأسم “الفتح المبين” في الانبار

2020/09/13 | 11:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت قيادة عمليات قاطع الانبار للحشد الشعبي ، عن انطلاق عملية عسكرية فجر اليوم باسم (الفتح المبين) لمداهمة وتفتيش عدد من الاهداف المهمة على صعيد امن محافظة الانبار.وقال قائد العمليات قاسم مصلح في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، إن “عملية الفتح المبين انطلقت بـ(8) محاور رئيسة واشتركت فيها (5) […]

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