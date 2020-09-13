إنخفاض باسعار صرف الدولار في بغداد 

2020/09/13 | 11:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، فيما استقر في اقليم كوردستان اليوم الاحد 13 ايلول 2020.وقال مراسل وكالة أين نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 123150 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123200 دينار مقابل 100 دولار.في حين سجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ليوم امس السبت 123250 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 123750 دينارعراقي، بينما كانت اسعار الشراء 122750 دينار لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 123300 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 123100 لكل مائة دولار امريكي.

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