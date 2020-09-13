إعدام بطل المصارعة أفكاري يثير موجة عالمية من الإدانة والاستهجان

2020/09/13 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار قيام السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق المصارع الدولي نويد أفكاري، ردود أفعال عالمية مستهجنة وواسعة.

وأكد اتحاد اللاعبين العالميين، الذي يمثل خمسة وثمانين ألف لاعب في مختلف انحاء العالم، ان افكاري تم استهدافه ظلما بذريعة مشاركته في الاحتجاجات الشعبية، داعيا إلى طرد إيران من جميع الأحداث الرياضة العالمية، فيما وصفت اللجنة الأولمبية الدولية إعدام أفكاري بالخبر المحزن للغاية، مضيفة أن من المزعج للغاية أن نداءات الرياضيين من جميع أنحاء العالم لم تحقق هدفها في ثني إيران عن تنفيذ حكم الإعدام.

من جهته أدان كبير المستشارين السياسيين في البرلمان الأوروبي ألكسندر كروس إعدام نويد أفكاري، لافتا الى ان النظام الذي وصفه بالإجرامي في طهران، أعدم أفكاري بهدف خلق أجواء الرعب والسيطرة على ملايين الناس.

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