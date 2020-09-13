اعتقال اعلامي وكالة أعماق الداعشية في كركوك

2020/09/13 | 11:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، ان وكالة الاستخبارات القت القبض على اعلامي وكالة أعماق الداعشية في محافظة كركوك.وذكرت الوزارة في بيان أنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على أحد الإرهابيين في مركز محافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة ٤/ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي عمل كأعلامي لعصابات داعش الإرهابية في ما يسمى قاطع الرياض ولاية كركوك".واضافت انه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وكانت مهمته منتجة الفيديوهات الخاصة بالعمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وبثها من خلال وكالة أعماق الداعشية، وهو من عائلة داعشية لدية اثنين من اخوتة ووالدة والذي تم تصفيتهم من قبل عصابات داعش بسب خلافات مالية، حيث تم تدوين أقواله واحالتة للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".Mohameed

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