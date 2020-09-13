تقارير: مدرب برشلونة يخطط لضم نجم ليفربول محمد صلاح إلى ناديه

2020/09/13 | 11:31 - المصدر: NRT عربية

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كومان محمد صلاح

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تداولت وسائل إعلام بريطانية، أنباء عن رغبة المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، رونالد كومان، التعاقد مع نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

وذكرت صحيفة "إكسبريس"في تقرير لها أمس السبت، 12 أيلول 2020،ان "نادي ليفربول الانكليزي قد يخوض معركة لإبقاء محمد صلاح، داخل أسوار ملعب أنفيلد، بعد أن دخل اللاعب المصري دائرة اهتمامات المدرب الهولندي لبرشلونة والذي يفكر في مشروع إصلاح النادي الكتالوني وإعادته لأمجاده السابقة".

وأضافت الصحيفة ان "كومان يصمم على إجراء توقيع مفاجئ"، فيما كشف أحد أصدقاء المدير الفني للبرسا أن الهولندي يريد محمد صلاح وليس ساديو ماني في برشلونة.

واوضح لاعب هولندا الدولي السابق، شجاك سوارت، "أعرف أن كومان يريده، وأعلم أن صلاح يرغب في الرحيل"، وعند الضغط عليه للكشف عن مصدر معلوماته، قال سوارت "لا أستطيع، لن أخوض في أي تفاصيل أخرى، لكن صدقوني فقط أنني أعرف".

وبحسب الصحيفة فأنه "مع بقاء ليونيل ميسي الآن على ما يبدو، سيكون من الصعب جدا على برشلونة حسم صفقة بحجم صلاح، نظرا للأزمة الاقتصادية الحالية التي تسببت بها جائحة وباء كورونا."

يذكر ان الدولي المصري محمد صلاح، تألق في ظهوره الأول مع ليفربول في الدوري الممتاز أمس السبت، وسجل ثلاثة أهداف ساهمت في فوز "الريدز" الصعب على ليدز يونايتد (4-3) ضمن منافسات الجولة الأولى من ادوري الانكليزي الممتاز.

ر.إ

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