احمد الجبوري يطالب الكاظمي بفتح ملف المغيبين ومحاسبة من اختطفهم

2020/09/13 | 11:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- طالب عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد الجبوري ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح ملف المغيبين ومحاسبة من اختطفهم.وقال الجبوري في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، “كم هي صبورة هذه العراقية التي فقدت تسعة ابناء أمام عينها وهناك مثلها الالاف من الأمهات والزوجات اللاتي فقدّنَ أبناءهن وأزواجهن […]

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