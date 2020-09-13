نائب عن ديالى يطالب بتذليل العقبات لعودة النازحين وتحسين البنى التحتية

2020/09/13 | 11:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري اليوم الجمعة ، الجهات المعنية بتذليل العقبات لعودة النازحين وتحسين البنى التحتية للمناطق بشكل عام والمنكوبة منها بشكل خاص في ديالى”.

وقال الجبوري في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” مناطق المحافظة ومن خلال لقاءاتنا مع المواطنين وزياراتنا المختلفة تعاني ومنذ فترات طويلة من نقص واضح وحاد بتاهيل البنى التحتية والمشاريع التي ترفع من معاناتها وتذلل الكثير من مشاكلها”.

واضاف الجبوري ان” محافظة ديالى من اكثر المناطق التي تعرضت للارهاب واجرام المجاميع المسلحة المنفلتة ولازالت مما ادى الى نزوح الاف العوائل من مناطقها بحثا عن الامان والاستقرار”.

وشدد على ضرورة ان” تعمل الحكومة الاتحادية والمحلية على توفير الاسس السليمة لهذه المناطق خدميا وامنيا من اجل عودة امنة لهذه العوائل لبيوتها واراضيها لتنعم بمناطقها التي انهكها الارهاب والفلتان الامني”.

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