النائب أحمد الجبوري يطالب الكاظمي بفتح ملف المغيبين ومحاسبة من اختطفهم

2020/09/13 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح ملف المغيبين ومحاسبة من الجهات التي اختطفتهم.

وقال الجبوري في تغريدة على تويتر في إشارة إلى إحدى النساء العراقيات” كم هي صبورة هذه العراقية التي فقدت تسعة ابناء أمام عينها وهناك مثلها الالاف من الأمهات والزوجات اللاتي فقدن أبناءهن وأزواجهن خلال عمليات التحرير، ‏ولم تقم الحكومات السابقة بحسم ملف المغيبين وانهاء معاناتهم، ‏ومحاسبة من قام باختطافهم وغيبهم.

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