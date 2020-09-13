العثور على أسلحة غير مرخصة في قضاء الميمونة

2020/09/13 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

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تواصل القوات الأمنية بعمليات ضبط السلاح المنفلت، وملاحقة المطلوبين في محافظة ميسان

بيان لخلية الإعلام الأمني ذكر، أن قوات الرد السريع تواصل فرض الأمن وإنفاذ القانون ونزع السلاح غير المرخص في محافظة ميسان، حيث قام اللواء الاول وبإسناد طيران الجيش لفوج الاستطلاع والمهمات الخاصة، بتنفيذ عملية امنية في قضاء الميمونة، عثر خلالها على عدد من الأسلحة غير المرخصة، ولا تزال القوات مستمرة في عمليات التفتيش.

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