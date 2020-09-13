2020/09/13 | 11:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

يثير البرازيلي مارسيلو، ظهير ريال مدريد الإسباني، اهتمام الثنائي الإيطالي، يوفنتوس وإنتر ميلان.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن “يوفنتوس وإنتر مهتمان بالتعاقد مع البرازيلي من صفوف ريال مدريد هذا الصيف”.

وأوضحت الصحيفة أن “إنتر ويوفنتوس قد أجريا اتصالات مع مارسيلو، لكنهما لا يستطيعان تحمل راتبه الصافي البالغ 8 ملايين يورو”.

واشارت إلى أن “مارسيلو على استعداد للاستماع إلى العروض هذه المرة، حيث يعلم اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي بقي على عقده مع مدريد عامين، أن الموسم الجديد على وشك البدء، ومن المرجح أن يكون بديلاً أكثر من كونه لاعبًا أساسيًا، في ظل وجود ميندي”.

وبينت أن “فرص يوفنتوس في حسم الصفقة أعلى من إنتر ميلان، حيث يفضل مارسيلو اللعب مع رونالدو”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صراع إيطالي على مدافع ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صراع إيطالي على مدافع ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).