2020/09/13 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: شمول خريجي الدراسة المهنية بالتقديم الى الكليات المناظرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: شمول خريجي الدراسة المهنية بالتقديم الى الكليات المناظرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).