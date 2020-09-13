قانون مصري جديد يهدف إلى تقليص صلاحيات الأزهر

2020/09/13 | 11:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستحق حكومة السيسي الكثير من الانتقادات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسجلها السيئ في التمسك بالمبادئ الديمقراطية الأساسية.لكن في مجال الإصلاح الديني، يمكن أن تكون السيطرة المتزايدة للدولة خطوة في الاتجاه الصحيح

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