2020/09/13 | 11:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تظاهر العشرات من مقاتلي الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم، الأحد، أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بإعادتهم للخدمة.

وقال مراسل "ناس"، (13 أيلول 2020)، إن المتظاهرين أحرقوا الإطارات بعد مشادات كلامية مع أفراد الأمن أمام المبنى، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وكتلة الفتح بإعادتهم للخدمة بعد فسخ عقودهم من قبل هيئة الحشد الشعبي.

وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا بإنصافهم أسوة بأقرانهم من وزارتي الدفاع والداخلية المفسوخة عقودهم وإعادتهم حسب الأمر الديواني الصادر بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. تظاهرة غاضبة لـ’مقاتلين’ في الحشد الشعبي (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. تظاهرة غاضبة لـ’مقاتلين’ في الحشد الشعبي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).