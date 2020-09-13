النظام السياسي الفلسطيني بين الرؤية النقدية والنظرة العدمية. - محسن ابو رمضان

2020/09/13 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_ابو_رمضان النظام السياسي الفلسطيني بين الرؤية النقدية والنظرة العدمية.بعد تسارع قطار التطبيع الذي بدأ مع الإمارات ثم البحرين ومن المتوقع أن يشمل دول اخري .انبرت العديد من الأقلام من قبل بعض المثقفين الفلسطينيين باعتبار أن أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك يكمن باتفاق أوسلو وتبعاته من تنسيق امني وغيرة من الامور .وعلية فقد انزاح اللوم تجاه السلطة وقيادة المنظمة بدلا من البلدان السائرة باتجا ......





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