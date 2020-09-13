حياد العراق بين الافتراض والواقع - فراس ناجي

2020/09/13 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فراس_ناجي فيما يواصل الخطاب السياسي للدولة العراقية محاولاته للتأكيد على إلتزام العراق بمبدأ الحياد والابتعاد عن المحاور الإقليمية، يزداد التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية العراقية، كما يتصاعد دور هذا التدخل في الصراع السياسي بين حراك ثورة تشرين وبين أحزاب النخبة الحاكمة.



فقد رفض الحراك الشبابي تدخلات الدول الأجنبية وخاصة إيران، وإستنكر ولاءات النخبة السياسية الحاكمة لمراكز القرار الخارجي، بينما تجاهر بعض ت ......





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