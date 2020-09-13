نائب: دعم امريكا لـ”داعش” واضح وتدخلاتها السلبية في الشأن العراقي لم يتوقف

2020/09/13 | 11:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداكد عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، الاحد، بان دعم امريكا لتنظيم داعش الارهابي واضح.وقال البلداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دعم امريكا لتنظيم داعش كان واضحا خلال حربنا مع التنظيم وظهرت الفعل ادلة وتسجيلات فيديوية وهي تقدم المساعدات في مناطق عدة من البلاد وهي ماتزال مسؤولة حتى الحظة عن جزء كبير ممايحدث في العراق”.واضاف البلداوي،ان” تدخلات السفارة الامريكية في الشان العراقي لم يتوقف حتى الان لافتا الى ان تدخلها سلبي”.وكانت الكثير من الفيديوهات تم التقاطها خلال عمليات التحرير تبين دعم امريكي لداعش من خلال المساعدات بالاسلحة والغذاء.انتهى/25

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