محتجون يغلقون بوابة تربية البصرة

2020/09/13 | 11:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اغلق متظاهرون محتجون بوابة مديرية تربية محافظة البصرة اليوم الاحد ، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المتعلقة بتحويلهم الى عقود ، وصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ 9 اشهر”.

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