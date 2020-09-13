بومبيو: إعدام الرياضي نافيد أفكاري عمل شنيع واعتداء على كرامة الإنسان

2020/09/13 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت الولايات المتحدة الأميركية تنفيذ إيران لحكم الإعدام بحق الرياضي، نافيد أفكاري.

وزير الخارجية مايك بومبيو قال في تغريدة على تويتر إعدام النظام الإيراني نافيد أفكاري عمل شنيع ووحشي، وان واشنطن تدين هذا العمل بأشد العبارات، مشيرا إلى أن إعدامه يعتبر اعتداء مشينا على كرامة الإنسان حتى بالمعايير البغيضة للنظام، فصوت الشعب الإيراني لا يمكن طمسه.

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