النزاهة تكشف عن إجراءاتها المتعلقة بوجود مخالفات بعقد شراء 122 سيارة في نينوى

2020/09/13 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة، عن صدور قرار توقيف بحقِّ المدير العام لتربية نينوى الأسبق، على خلفية ملف فساد يتعلق بمبلغ يزيد عن ملياري دينار.

وأوضحت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، إن قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، أصدر قراراً بتوقيف المتهم، لوجود مخالفات ومغالاة في العقد المبرم بين مديريَّة تربية المحافظة وإحدى شركات تجارة السيارات، لشراء مئة واثنتين وعشرين مركبة، مبينة ان قرار التوقيف يستند الى احكام المادة ثلاثمئة وأربعين، التي تنص على معاقبة أي موظف بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، في حال تسببه عمدا بضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها.

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