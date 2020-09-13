العمليات المشتركة تعلن قتل إرهابيين إثنين وتدمير وكر ودراجة نارية في كركوك

2020/09/13 | 11:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاحد ، عن قتل إرهابيين إثنين وتدمير وكر ودراجة نارية”.

وقالت الخلية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “بامر من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي تنفذ ضربة جوية على هدف لعصابات داعش الإرهابية “في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك” ، وتتمكن من “قتل إرهابيين إثنين وتدمير وكر ودراجة نارية” .

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