البنك المركزي يبيع اكثر من 231 مليون $ عبر نافذة مزاد العملة. وثيقة

2020/09/13 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، ان مجموع المبالغ المباعة تجاوزت 231 مليون دولار .وبينت النشرة التي حصلت المستقلة على نسخه منها اليوم الاحد ، ان عدد المصارف المشاركة بالمزاد كانت 36 مصرف ، فيما تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين مليونين وسبعة مليون دولار […]

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