الصين تصف تقرير عسكري أمريكي بـ”الاستفزازي”

2020/09/13 | 12:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وجهت الصين اتهاما مباشرا للولايات المتحدة بشأن تقريرها السنوي الأخير للكونغرس حول حالة التطورات العسكرية والأمنية في الصين، مشيرة أن التقرير مشوه وغير دقيق وفيه الكثير من الافتراءات.ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع، وو تشيان، تقرير وزير الدفاع الأمريكي بأنه “عمل استفزازي يضر بشكل خطير بالعلاقات بين الجيشين”.ونقل موقع وزارة الدفاع الصينية تصريحات وو الذي قال إن جيش التحرير الشعبي الصيني “ملك للشعب”، مضيفا أن الصين تسير على طريق “التنمية السلمية” وعلى عكس التحركات الأمريكية فى الشرق الأوسط، تستخدم الصين جيشها “كقوة قوية للحفاظ على السلام العالمي”.واكد إن جيش التحرير الشعبي الصيني “سيتخذ كل الإجراءات الضرورية للتغلب بحزم على أى محاولات وأفعال لفصل الصين عن تايوان والدفاع عن وحدة أراضي الصين”.وحذر التقرير الأمريكي، الذي صدر في أول سبتمبر/ أيلول، من أن “التحديث العسكري الصيني الذي ترك دون معالجة، سيكون له تداعيات خطيرة على المصالح الوطنية للولايات المتحدة وأمن النظام الدولي القائم على القواعد”.انتهى 25

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