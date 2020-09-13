الحرس الثوري يكشف عن قيامه بعملية أمنية بمناطق في كردستان العراق

2020/09/13 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحرس الثوري الإيراني، عن قيامه بتنفيذ عملية أمنية استهدف من خلالها مقرات الاحزاب المعارضة لطهران بمناطق شمالي العراق.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، عن القيادي بالحرس إسماعيل خليل زاده، قوله ان العملية الأخيرة التي نفذتها القوات البرية، استهدفت ما وصفها بالجماعات الإرهابية المعادية على الحدود الإيرانية التركية، فيما نفت الأحزاب الإيرانية المعارضة تعرض مقراتها في كردستان العراق لأي هجمات في الأيام الماضية.

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