2020/09/13 | 12:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 38 دقيقة

التعليم تعلن شمول خريجي الدراسة المهنية بالتقديم الى الكليات المناظرة

منذ ساعتين

بلاسخارات تصل النجف الاشرف للقاء المرجع الاعلى السيد السيستاني

منذ ساعتين

مصرف الرافدين يحث منتسبي الدفاع لتوطين رواتبهم والاستفادة من السلف والقروض

منذ ساعتين

امانة بغداد : الحمدانية تدخل الخدمية الفعلية

منذ 15 ساعة

ضبط 55 هيكل عجلة مخالفة للضوابط في منفذ زرباطية الحدودي

منذ 16 ساعة

الدفاع تنفي موافقة وزيرها على تطوع 15 الف شخص بصفة جندي بالعام الماضي

منذ 18 ساعة

الصحة تسجل 4106 اصابة 60 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 19 ساعة

الاعلام الرقمي يدعو البرلمان الى اقرار قانون المبرمجين

منذ يوم واحد

امانة بغداد: حملة ليلية لازالة هياكل متجاوزة

منذ يوم واحد

الرافدين يعلن شمول منتسبي الدفاع بالسلف والقروض

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت: السيستاني يدعو الحكومة لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتسببين بها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت: السيستاني يدعو الحكومة لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتسببين بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).