بلاسخارت : السيد السيستاني يدعو الحكومة لفتح ملفات الفساد ومحاسبتهم

2020/09/13 | 12:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، اليوم الاحد ، ان المرجع الأعلى علي السيستاني ،دعا الحكومة لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتسببين بها “.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقدته بعد لقائها المرجع الاعلى ان” السيد علي السيستاني يؤيد اجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

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