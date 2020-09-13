2020/09/13 | 12:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف -الزمان استقبل في منزله بالنجف الاشرف ، المرجع الشيعي الاعلى السيد اية الله علي السيستاني ممثلةَ الأممِ المتحدةِ جينين بلاسخارت التي وصلت صباح اليوم إلى النجف الأشرف.وتباحثت الممثلة الاممية مع المرجع الاعلى في مستجدات الوضع العراقي ،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلة الامم المتحدة بلاسخارت تزور السيستاني في النجف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثلة الامم المتحدة بلاسخارت تزور السيستاني في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).