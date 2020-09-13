2020/09/13 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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– بلاسخارت بعد لقائها السيد السيستاني: اكدنا على منع السلاح المنفلت.
– بلاسخارت: المرجع السيستاني يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
– بلاسخارت: بحثت مع السيد السيستاني حفظ سيادة العراق وعدم السماح بالتدخلات الخارجية.
– بلاسخارت: السيد السيستاني يدعو الحكومة الى فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتسببين بها.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بلاسخارت بعد لقائها السيد السيستاني: اكدنا على منع السلاح المنفلت) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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