عاجل | بلاسخارت بعد لقائها السيد السيستاني: اكدنا على منع السلاح المنفلت

2020/09/13 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– بلاسخارت بعد لقائها السيد السيستاني: اكدنا على منع السلاح المنفلت.

– بلاسخارت: المرجع السيستاني يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

– بلاسخارت: بحثت مع السيد السيستاني حفظ سيادة العراق وعدم السماح بالتدخلات الخارجية.

– بلاسخارت: السيد السيستاني يدعو الحكومة الى فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتسببين بها.

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