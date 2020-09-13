كيف تعلم إن كانت تطبيقات هاتفك تتجسس عليك؟

2020/09/13 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المؤكد أن أغلبنا يمتلك عشرات التطبيقات على هواتفنا، ولكن مع مشكلات الخصوصية المنتشرة في مختلف البرامج وشبكات التواصل الاجتماعي حالياً، كيف تعرف إن كانت بعض تطبيقاتك تتجسس عليك؟ هناك 3 حلول لذلك.

الحل الأول: تعرف على التطبيقات ذات تصريحات استخدام الكاميرا والمايكروفون

يمكنك عبر هواتف أندرويد وآيفون أن تعرف أي تطبيقات مصرح لها باستخدام كاميرا وميكروفون هاتفك، وإن كانت تلك التطبيقات لا تحتاج لمثل هذه الصلاحيات كي تستخدمها، يجب عليك أن تمنع تلك الصلاحيات عنها كي لا تتمكن من الوصول إلى بياناتك، وإليك طريقة الوصول لتلك التطبيقات.

على أندرويد: اذهب إلى الإعدادات Settings ثم اضغط على التطبيقات والإشعارات Apps & Notifications، وبعد ذلك اتجه للأسفل حتى تجد متقدم Advanced واضغط عليها وبعدها اضغط على إدارة الصلاحيات Permission Manager، وبعد ذلك اختر الصلاحية التي تود معرفة أي تطبيقات تصل لها، مثل سجلات المكالمات call logs أو الكاميرا، حيث ستجد داخل كل صلاحية عدة تطبيقات يمكنك ترك السماح لها كما هو أو يمكنك الضغط عليها لسحب الصلاحية.

على آيفون: اضغط على الإعدادات Settings ثم الخصوصية Privacy وبعدها اضغط على الميكروفون Microphone أو الكاميرا Camera، ثم اضغط على السماح أو الإلغاء لأي تطبيق.

الحل الثاني: حمل تطبيق لتنبيهك فور بدء تشغيل الميكروفون أو الكاميرا

على آيفون: ستجد أنه بداية من نظام iOS 14، تقدم آبل ميزة جديدة باسم تتبع التسجيل، والتي تعلمك فور بدء أي من تطبيقات هاتفك باستخدام الميكروفون أو الكاميرا، ما يظهر على هيئة دائرة برتقالية صغيرة مضيئة على يمين الشاشة بجوار ايقونات الواي فاي وإنترنت الهاتف، مع دعم مركز التحكم Control Center لإظهار التطبيقات التي استخدمت الكاميرا أو الميكروفون مؤخراً.

على أندرويد: يمكنك عبر هواتف أندرويد أن تحمل تطبيق Access Dots الذي يؤدي نفس الوظائف المتوفرة في هواتف آيفون المزودة بنظام iOS 14، حيث أن التطبيق يقلد نفس خصائص الخصوصية الجديدة في هواتف آيفون بنفس طريقة عملها تماماً، ولكن مع إمكانية تخصيص لون إضاءة الدائرة المضيئة.

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