سعر ساعات ريتشارد ميل يتخطى المليون دولار… فما سبب ارتفاعه؟

2020/09/13 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عندما نبحث عن اشهر ساعات ريتشارد ميل او حتى اجددها، لا يمكننا عدم التوقف عند أسعارها، فسعر أجمل ساعات ريتشارد ميل يتخطى في بعض الأحيان المليون دولار (و نستعرض بعضا منها لاحقا)، ولكن ما السبب الحقيقي وراء ارتفاع سعر ساعات هذه الماركة الشهيرة؟

قيمة مرتفعة برغم من صغر سنها

ظهرت رولكس للمرة الأولى عام 1908، ولا بد لساعة تحمل كل هذا التاريخ أن تصبح من الأغلى، أما عمر ساعات ريتشارد ميل فلا يتخطى العشرين، فكيف نجحت بتحطيم الأرقام القياسية في عالم الساعات؟

الجواب بسيط، وهو أن ريتشارد ميل قبل تأسيسه لماركة ساعاته الخاصة، عمل مع أكبر الأسماء في عالم الساعات والمجوهرات، واكتسب خبرة واسعة استطاع أن يترجمها في ساعاته، بالاضافة الى جمعه بين عالم المجوهرات القيمة وعالم الساعات ذات التصاميم الفريدة، ليطلق مجموعة من الساعات القيمة والتي يمكن تمييزها عن بعد.

مواد وتصاميم ذات جودة عالية:

لا يخفى على أحد ان ريتشارد ميل يستعمل موادا قيمة ونادرة في ساعاته، مثل الذهب المصقول بالكاربون، والأحجار الكريمة.



ولا شك في أن ذلك سيرفع ثمنها بشكل كبير.



ولكن ما المميز في تصميمها؟

إذا اردنا أن نعطي تشبيها ساعات ريتشارد ميل، يمكننا ان نقول انها سيارة فورمولا مزودة بمواصفات رولز رويس، فهل من داع لأشرح لك كم ستكون قيمتها؟

وأخيرا لا تنس تأثير المشاهير!

هل يمكنك أن تسمع “ريتشارد ميل” من دون تذكر رافاييل نادال مثلا؟ كل وجوه المشاهير التي فضلت ساعات ريتشارد ميل ساعدت في ارتفاع قيمتها، هذا فضلا عن وجودها في الفورمولا وان!

والآن نعود للساعة الاغلى من ريتشارد ميل:

RM 56–02 Tourbillon Sapphire من ريتشارد ميل هي من أغلى ساعاتها، فكم بلغ سعرها؟ أكثر من 2 مليون دولار!

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