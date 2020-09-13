2020/09/13 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على طلب استضافته في البرلمان، مشيرة الى أنها بصدد مناقشته الأوضاع الأمنية بالبلاد وفرض القانون وهيبة السلطة في الشارع العراقي.وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، إن “مكتب رئيس الوزراء أبلغ لجنة الأمن والدفاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يناقش مع لجنة الامن فرض القانون واستعادة هيبة السلطة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يناقش مع لجنة الامن فرض القانون واستعادة هيبة السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).